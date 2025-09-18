Widhölzl: „10 Kurse bringen nichts für die Spiele“

Krone: Es sind noch 141 Tage bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 6. Feber 2026. Wie sind Sie mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden?

Andreas Widhölzl: Es ist ganz okay. Alles ist aber nicht nach Plan gelaufen. Stefan Kraft und Daniel Tschofenig sind verletzt doch länger ausgefallen. Sie haben mittlerweile 50 Sprünge. Man sieht aber, dass sie noch nicht ganz da sind, wo sie sein sollen.