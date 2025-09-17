Paragleiterin stürzt Hunderte Meter in die Tiefe

Eine 53-jährige Klagenfurterin startete am Mittwochnachmittag bei Ebenthal zu einem Flug mit ihrem Paragleitschirm. Doch dann wurde sie von einer Windböe in 1200 Metern Seehöhe erwischt.
Von dem Startpunkt in der Gemeinde Ebenthal waren am frühen Mittwochnachmittag zwei Paragleiter zeitgleich losgeflogen: eine 53-jährige Klagenfurterin und ein Bekannter. Dieser musste dabei zuschauen, als die Frau in einer Höhe von gut 1200 Metern unglücklich von einer Windböe erfasst wurde. „Ihr Gleitschirm knickte ein und sie musste den Rettungsschirm ziehen“, beschreibt die Polizei den Vorfall.
Sie geriet in einen Spiralflug und raste in die Tiefe. „Im Bereich Schwarz stürzte sie auf eine Wiese“, so die Polizei. „Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.“ Nachdem sie vom Notarzt versorgt wurde, flog sie der Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt.
