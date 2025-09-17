Paragleiterin stürzt Hunderte Meter in die Tiefe

Von dem Startpunkt in der Gemeinde Ebenthal waren am frühen Mittwochnachmittag zwei Paragleiter zeitgleich losgeflogen: eine 53-jährige Klagenfurterin und ein Bekannter. Dieser musste dabei zuschauen, als die Frau in einer Höhe von gut 1200 Metern unglücklich von einer Windböe erfasst wurde. „Ihr Gleitschirm knickte ein und sie musste den Rettungsschirm ziehen“, beschreibt die Polizei den Vorfall.