Star-Trainer legt sich mit Fan an – und sieht Rot

Was für ein bitterer Champions-League-Auftakt für Atletico Madrid und Star-Trainer Diego Simeone! Durch ein spätes Gegentor mussten sich die Spanier zum Auftakt der Champions League dem FC Liverpool geschlagen geben, anschließend sah der Argentinier auch noch die Rote Karte ...
Nachdem der Abend durch zwei frühe Gegentore in der vierten beziehungsweise sechsten Minute denkbar ungünstig begonnen hatte, fand Atletico im Verlauf des Spiels immer besser in die Partie und glich dank Marcos Llorente /45+3., 81.) aus. In der Nachspielzeit war es dann Virgil van Dijk, der die Hausherren nach einer Ecke jubeln ließ und die Simeone-Truppe um den Sieg brachte.
Dass ein Liverpool-Fan den Coach der „Colchoneros“ dann auch noch provozierte, brachte das Fass zum Überlaufen. Simeone lieferte sich ein wildes Wortgefecht mit dem Zuschauer und kassierte prompt die Rote Karte. Kein Abend, wie ihn sich der 55-Jährige vorgestellt hatte ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.