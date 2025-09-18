Star-Trainer legt sich mit Fan an – und sieht Rot

Nachdem der Abend durch zwei frühe Gegentore in der vierten beziehungsweise sechsten Minute denkbar ungünstig begonnen hatte, fand Atletico im Verlauf des Spiels immer besser in die Partie und glich dank Marcos Llorente /45+3., 81.) aus. In der Nachspielzeit war es dann Virgil van Dijk, der die Hausherren nach einer Ecke jubeln ließ und die Simeone-Truppe um den Sieg brachte.