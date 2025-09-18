Wilde Schießerei fordert vier Tote in Pennsylvania

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, bezeichnete den Mittwoch als einen „absolut tragischen und verheerenden Tag“ für seinen Bundesstaat: „Ich finde es wichtig, dass Sie wissen, dass diese Familien, die gerade trauern und leiden, sich die Zeit genommen haben, uns zu sagen, wie stolz sie auf ihre Angehörigen sind, die eine Uniform tragen, um uns zu schützen“, sagte Shapiro. „Es ist etwas Außergewöhnliches, was diese Familien von Strafverfolgungsbeamten tun: Sie unterstützen die Menschen, die eine Uniform tragen und sich in Gefahr begeben.“