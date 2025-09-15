„Das 600-fache“: Papst kritisiert CEO-Gehälter

Seit Beginn von Leos Pontifikat sind vier Monate vergangen. „Ich habe immer noch eine riesige Lernkurve vor mir“, so der Papst. Der völlig neue Aspekt sei für ihn, dass er auf das Niveau eines Weltführers gehoben worden sei. „Ich lerne viel darüber, wie der Heilige Stuhl schon seit vielen Jahren eine Rolle in der diplomatischen Welt spielt ... Diese Dinge sind mir in praktischer Hinsicht neu. Ich habe immer aktuelle Ereignisse verfolgt, aber die Rolle des Papstes ist für mich sicherlich neu. Ich lerne viel und fühle mich herausgefordert, aber nicht überfordert. Bei diesem Thema musste ich sehr schnell ins kalte Wasser springen“, erklärte Leo XIV.