Union des Friedens

Nach der Rede zur Lage der Union der EU-Kommissionspräsidentin möchte man meinen, Europa stehe bereits im Krieg gegen Russland. Statt auf heikle Situationen mit Besonnenheit zu reagieren, setzt man weiter auf Provokationen. Österreich lässt sich durch unüberlegte Außenpolitik und einen fahrlässigen Umgang mit der Neutralität immer stärker in die Kriegsrhetorik hineinziehen.