Neue „Paradelinie“ macht bei Eisbullen Unterschied

Trainer Manny Viveiros lässt das aber gewohnt kalt. Von Statistiken hält der Kanadier ohnehin nicht viel. „Das mag schon sein, aber wir haben nicht eine oder zwei gute Linien, sondern alle vier Linien sind erste Linien“, sagte er nach dem Heim-4:1 gegen den KAC. Die Transferpolitik der Bulls schlägt bislang schon voll ein.