Bulls biegen KAC bei Duell auf „Messers Schneide“

Nach der zweiten Pause schlugen die Salzburger wieder eiskalt zu und bewiesen den längeren Atem. Der KAC, der die eine oder andere gefährliche Chance hatte, wurde gnadenlos ausgekontert. Devante Stephens sorgte in der 58. Minute für die Vorentscheidung, ehe Connor Corcoran in der 59. Minute mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:1 für die Entscheidung verantwortlich war. „Ich freue mich natürlich über den Doppelpack. Aber der Erfolg ist das Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung“, meinte der Doppelpacker.



KAC-Rivale kommt an Salzach

Nachlegen können die Mozartstädter schon am kommenden Freitag (19.15). Dann gastiert mit dem VSV der zweite Klub aus Kärnten an der Salzach.