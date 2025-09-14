Bulls biegen KAC bei Duell auf „Messers Schneide“

Der perfekte Saisonauftakt ist im Sack! Meister Red Bull Salzburg gewann auch das zweite Spiel der seit Freitag laufenden ICE Hockey League. Nach dem 4:3-Erfolg in Bozen setzte sich die Crew von Headcoach Manny Viveiros am Sonntag vor ausverkauftem Haus mit 4:1 gegen Vizemeister KAC durch.
Nach zwei Ligapartien haben die Eisbullen die volle Ausbeute auf dem Konto und ließen sich am Sonntag auch vom Vizemeister nicht ärgern. Besonders im ersten Drittel traten die Bulls wuchtig auf und gingen durch die Treffer von Youngster Lukas Hörl (5.) und Neuzugang Connor Corcoran (10./PP) schnell mit 2:0 in Führung. Im Mitteldrittel nahmen die Salzburger einen Gang raus, ließen die Kärntner mitspielen und hatten sogar Glück, dass ein Treffer der Rotjacken aberkannt wurde. „Das war ein echtes Spiel auf Messers Schneide“, sagte Trainer Viveiros im Anschluss an die Partie, die für ihn „Playoff-Charakter“ hatte.
Nach der zweiten Pause schlugen die Salzburger wieder eiskalt zu und bewiesen den längeren Atem. Der KAC, der die eine oder andere gefährliche Chance hatte, wurde gnadenlos ausgekontert. Devante Stephens sorgte in der 58. Minute für die Vorentscheidung, ehe Connor Corcoran in der 59. Minute mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:1 für die Entscheidung verantwortlich war. „Ich freue mich natürlich über den Doppelpack. Aber der Erfolg ist das Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung“, meinte der Doppelpacker.
KAC-Rivale kommt an Salzach
Nachlegen können die Mozartstädter schon am kommenden Freitag (19.15). Dann gastiert mit dem VSV der zweite Klub aus Kärnten an der Salzach.
Kommentare
