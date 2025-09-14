Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liga-Hit in Salzburg

Bulls biegen KAC bei Duell auf „Messers Schneide“

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.09.2025 19:48
Am Ende war Jubeln angesagt: Die Eisbullen schlugen den Rivalen aus Klagenfurt.
Am Ende war Jubeln angesagt: Die Eisbullen schlugen den Rivalen aus Klagenfurt.(Bild: APA/EXPA)

Der perfekte Saisonauftakt ist im Sack! Meister Red Bull Salzburg gewann auch das zweite Spiel der seit Freitag laufenden ICE Hockey League. Nach dem 4:3-Erfolg in Bozen setzte sich die Crew von Headcoach Manny Viveiros am Sonntag vor ausverkauftem Haus mit 4:1 gegen Vizemeister KAC durch.

0 Kommentare

Nach zwei Ligapartien haben die Eisbullen die volle Ausbeute auf dem Konto und ließen sich am Sonntag auch vom Vizemeister nicht ärgern. Besonders im ersten Drittel traten die Bulls wuchtig auf und gingen durch die Treffer von Youngster Lukas Hörl (5.) und Neuzugang Connor Corcoran (10./PP) schnell mit 2:0 in Führung. Im Mitteldrittel nahmen die Salzburger einen Gang raus, ließen die Kärntner mitspielen und hatten sogar Glück, dass ein Treffer der Rotjacken aberkannt wurde. „Das war ein echtes Spiel auf Messers Schneide“, sagte Trainer Viveiros im Anschluss an die Partie, die für ihn „Playoff-Charakter“ hatte.

Lesen Sie auch:
Hatte gestern Geburtstag: Youngster Adrian Gesson.
Heute gegen den KAC
Eisbullen-Ständchen vor ewigem Eishockey-Klassiker
14.09.2025

Nach der zweiten Pause schlugen die Salzburger wieder eiskalt zu und bewiesen den längeren Atem. Der KAC, der die eine oder andere gefährliche Chance hatte, wurde gnadenlos ausgekontert. Devante Stephens sorgte in der 58. Minute für die Vorentscheidung, ehe Connor Corcoran in der 59. Minute mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:1 für die Entscheidung verantwortlich war. „Ich freue mich natürlich über den Doppelpack. Aber der Erfolg ist das Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung“, meinte der Doppelpacker.

KAC-Rivale kommt an Salzach
Nachlegen können die Mozartstädter schon am kommenden Freitag (19.15). Dann gastiert mit dem VSV der zweite Klub aus Kärnten an der Salzach.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.593 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
146.395 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.159 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3609 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2157 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2100 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Liga-Hit in Salzburg
Bulls biegen KAC bei Duell auf „Messers Schneide“
Stimmen zum Derby
„Es war von den Fans her bundesligareif“
Heute gegen den KAC
Eisbullen-Ständchen vor ewigem Eishockey-Klassiker
4:0-Auswärtssieg
Seekirchen bleibt der Angstgegner von Kuchl
„Absolut erklärbar“
Viel Redebedarf bei Salzburg nach Pleite beim WAC

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf