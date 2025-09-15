Frau brauchte vier Jobs: „Das ist Wahnsinn!“

Zu viel Geld vom Arbeitgeber?

Wegen der neuen Teilzeitarbeit beendete sie ihr Dienstverhältnis als Reinigungskraft, woraufhin der Dienstgeber ihr abschließend 300 Euro mehr überwies, berichtet die Arbeiterkammer (AK). „Die Waldviertlerin meinte, sie hätte zuviel an Geld erhalten und kam zu uns. Das stimmte sogar. Jedoch stellten unsere Experten auch fest, dass ihr Urlaub falsch berechnet worden war. Und so standen ihr neben den 300 Euro weitere Urlaubsersatzleistungen in Höhe von 1210 Euro zu (63,5 Tage Urlaubstage), die wir einforderten und die sie dann auch bekam“, erklärt Zwettls neue AK-Leiterin Sonja Klinger, einen der vielen Erfolge, den die Bezirksstelle im ersten Halbjahr 2025 verbuchen konnte.