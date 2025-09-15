Vorteilswelt
Viel zu wenig Urlaub

Frau brauchte vier Jobs: „Das ist Wahnsinn!“

Niederösterreich
15.09.2025 05:45
Der Fall einer Putzfrau mit vier Jobs auf Geringfügigkeitsbasis beschäftigte die Arbeiterkammer ...
Der Fall einer Putzfrau mit vier Jobs auf Geringfügigkeitsbasis beschäftigte die Arbeiterkammer im Waldviertel.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, René Denk (2))

In vielen Branchen wird um eine Vollzeitstelle gekämpft, die man nicht bekommt. Das ist deshalb so, weil sich das für die Arbeitgeber auszahlt, kritisiert die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) scharf. Eine Zwettlerin hatte vier Jobs auf geringfügiger Basis. Und als Putzkraft hatte sie in einem davon auch noch viel zu wenig Urlaub.

Ohne Führerschein im Waldviertel! Riesig war die Freude bei der Zwettlerin, als sie endlich eine Teilzeitstelle fand. Denn die Frau hatte ganze vier (!) Jobs als geringfügig Beschäftigte, um finanziell über die Runden zu kommen.

Zitat Icon

Frauen in der politischen Diskussion zu unterstellen, dass sie nicht Vollzeit arbeiten wollen, ist Wahnsinn! In Branchen, wie dem Handel haben sie keine Chance darauf.

Jürgen Binder, AK-Leiter im Bezirk Gmünd

Bild: René Denk

Zu viel Geld vom Arbeitgeber?
Wegen der neuen Teilzeitarbeit beendete sie ihr Dienstverhältnis als Reinigungskraft, woraufhin der Dienstgeber ihr abschließend 300 Euro mehr überwies, berichtet die Arbeiterkammer (AK). „Die Waldviertlerin meinte, sie hätte zuviel an Geld erhalten und kam zu uns. Das stimmte sogar. Jedoch stellten unsere Experten auch fest, dass ihr Urlaub falsch berechnet worden war. Und so standen ihr neben den 300 Euro weitere Urlaubsersatzleistungen in Höhe von 1210 Euro zu (63,5 Tage Urlaubstage), die wir einforderten und die sie dann auch bekam“, erklärt Zwettls neue AK-Leiterin Sonja Klinger, einen der vielen Erfolge, den die Bezirksstelle im ersten Halbjahr 2025 verbuchen konnte.

„Keine Chance auf Vollzeitjob!“
Gemeinsam mit Klingers Pendant aus Gmünd, Jürgen Binder, und AK-Vizepräsidentin Angela Fischer streicht sie die besondere Schwierigkeit für Dienstnehmer hervor, überhaupt eine Vollzeitstelle in vielen Branchen zu finden. „Diese Frau hatte vier Jobs. Alleine das zu organisieren, ist ein riesiger Mehraufwand. Das ist Wahnsinn!“, betont AK-Chef Binder, dass Frauen etwa im Handel oft grundsätzlich nur Teilzeit angestellt werden.

AK-Zwettl-Chefin Sonja Klinger und Vizepräsidentin Angela Fischer (2. und 3. von links), ...
AK-Zwettl-Chefin Sonja Klinger und Vizepräsidentin Angela Fischer (2. und 3. von links), flankiert von den Kammerräten Doris Widhalm und Reinhard Poppinger, zeigen den Fall einer Putzfrau in Zwettl auf.(Bild: René Denk)

Denn die Teilzeitjobs seien für Arbeitgeber meist von großem Vorteil. Fischer: „Nach sieben Jahren im Handel steigert sich das Gehalt einer Vollzeitbeschäftigten zusätzlich um 233 Euro gegenüber der Halbzeitkraft.“ Und auch bei der Pension gäbe es riesige Unterschiede, kritisiert Binder scharf.

Porträt von René Denk
René Denk
Niederösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
156.227 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
153.068 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.952 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3620 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2204 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1946 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
