Selbst Vorlauf ist für Bredlinger eine harte Nuss

Von der Mittelstrecke zum Langsprint

„Es sind Läuferinnen dabei, die mit ihren Bestzeiten früher noch Anwärterinnen auf eine Goldmedaille waren, jetzt gibt es eine Masse, die sich allein über die Qualifikation für das Semifinale streitet“, befindet Österreichs 800-m-Ass, „wie sich das hohe Niveau erklärt, weiß ich nicht genau. Es ist schwierig zu erklären.“ Die Trainingsmethoden hätten sich in den letzten Jahren natürlich entwickelt, „vielleicht erhält man auch über Social Media einen größeren Einblick, wie die Konkurrenz trainiert“. Auch wenn dies natürlich nicht 1:1 zu übernehmen sei.