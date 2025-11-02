Mit gestohlenen Taferln und ohne Schein unterwegs

Weil er auf der Vorderseite des Pkws kein Taferl montiert hatte, hielten Polizisten in der Stadt Salzburg den Autofahrer an. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 31-jährige Lenker keinen Führerschein besitzt und das hinten angebrachte Kennzeichen gestohlen war. Der Mann wird mehrfach angezeigt.