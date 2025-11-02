Mit gestohlenen Taferln und ohne Schein unterwegs

In der Nacht auf Allerseelen stoppte die Polizei in der Stadt Salzburg einen Autofahrer, der nur eine Kennzeichentafel auf dem Auto montiert hatte – und die war gestohlen.
Weil er auf der Vorderseite des Pkws kein Taferl montiert hatte, hielten Polizisten in der Stadt Salzburg den Autofahrer an. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 31-jährige Lenker keinen Führerschein besitzt und das hinten angebrachte Kennzeichen gestohlen war. Der Mann wird mehrfach angezeigt.
Oberösterreicher wird mehrfach angezeigt
In Köstendorf erwischte eine Zivilstreife einen Mopedlenker mit 70 km/h bei erlaubten 50 km/h. Die Polizisten hielten den Lenker an und stellten mehrere technische Veränderungen am Fahrzeug des 25-jährigen Oberösterreichers fest. Die Beamten nahmen die Kennzeichentafel ab und untersagten die Weiterfahrt.
