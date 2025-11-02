Verfolger-Trio zeigte mit Torfestivals Zähne

Nur eine Woche nach der Trainerteam-Entlassung meldete sich der Tabellenzweite mit einem wilden 5:3-Heimsieg gegen Koppl zurück. Und Golling begann das Spiel furios: Nach zwei Minuten lag man dank eines von Kapitän Florian Lienbacher verwandelten Foul-Elfmeters in Führung, nach etwa 30 Minuten stand es bereits 5:0 für den Gastgeber – eine halbe Stunde voller Spielfreude, Effizienz und Offensivlust. „Das war die perfekte Reaktion der Mannschaft“, lobte Sportchef Sebastian Monert. „Nach zwei Niederlagen in Folge war das genau der richtige Befreiungsschlag. Die Jungs haben unseren Matchplan optimal umgesetzt.“