Flachgauerin (50) bei Auto-Überschlag verletzt

Eine 50-jährige Flachgauerin kam am Allerheiligen-Tag auf der Obertrumer Landesstraße von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Betonpflock. Das Auto überschlug sich, Lenkerin und Beifahrerin wurden verletzt.
Am Nachmittag des Allerheiligen-Tags kam die 50-jährige Flachgauerin beim Seekirchener Ortsteil Waldprechting von der Obertrumer Landesstraße L102 ab und stieß gegen einen Betonpflock. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.
Die Lenkerin und ihre Beifahrerin befreiten sich selbständig aus dem Pkw, mussten mit Verletzungen aber von Rettung und Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Der Streckenabschnitt war für die Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt.
