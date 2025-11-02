Flachgauerin (50) bei Auto-Überschlag verletzt

Die Lenkerin und ihre Beifahrerin befreiten sich selbständig aus dem Pkw, mussten mit Verletzungen aber von Rettung und Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Der Streckenabschnitt war für die Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt.