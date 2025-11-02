Schmittentunnel muss erneut gesperrt werden

Bis 14. November ist der Umfahrungstunnel von Zell am See wegen Wartungs- und Bauarbeiten abermals gesperrt. Diesmal werden die Tore zum Flucht- und Rettungsstollen im Inneren des Tunnels eingebaut.
Zudem wird eine Beschichtung auf das Bauwerk aufgebracht. Schon vor den Herbstferien war der Tunnel für mehrere Tage gesperrt.
Der Verkehr fließt auch diesmal wieder durch das Zentrum von Zell.
Bis zum Jahr 2030 wird es immer wieder Arbeiten in und an der Tunnelröhre und deshalb auch Sperren geben.
