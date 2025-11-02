Pinzgauer (20) zweimal ohne Schein hinterm Steuer

Gleich zweimal erwischt

Ohne Führerschein war hingegen ein 20-jähriger Pinzgauer unterwegs. Der junge Pkw-Lenker ging den Polizisten gleich zweimal ins Netz. Nachdem er am 29. Oktober von Polizisten in Tirol ohne Führerschein angehalten und angezeigt wurde, saß der Pinzgauer am darauffolgenden Tag erneut hinter dem Steuer. Diesmal hielten ihn Polizisten in Neukirchen am Großvenediger an. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.