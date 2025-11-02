Pinzgauer (20) zweimal ohne Schein hinterm Steuer

Auch in der Nacht auf Allerheiligen führten Polizisten in und um Salzburg umfassende Kontrollen durch. Es gab zahlreiche Anzeigen. Beamten zogen zudem einen Deutschen und einen jungen Pinzgauer aus dem Verkehr.
Aus den durchgeführten Kontrollen resultierten 40 Anzeigen. Zwei Kfz-Lenker mussten die Führerscheine wegen überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet abgeben. Ein Kfz-Lenker musste seinen Führerschein wegen alkoholisierten Lenkens eines Fahrzeuges an Ort und Stelle abgeben. Unter anderem gab es auch Strafen wegen fehlender Kindersicherung. Weiters wurden noch neun Organmandate verhängt.
Schon tags zuvor konnte ein 63-jähriger Deutscher weder seinen Führerschein noch Verbandspaket, Warnweste oder Pannendreieck vorweisen. Zudem verlief ein Alkotest mit 1,46 Promille positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wird ihm entzogen.
Gleich zweimal erwischt
Ohne Führerschein war hingegen ein 20-jähriger Pinzgauer unterwegs. Der junge Pkw-Lenker ging den Polizisten gleich zweimal ins Netz. Nachdem er am 29. Oktober von Polizisten in Tirol ohne Führerschein angehalten und angezeigt wurde, saß der Pinzgauer am darauffolgenden Tag erneut hinter dem Steuer. Diesmal hielten ihn Polizisten in Neukirchen am Großvenediger an. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.
