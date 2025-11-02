Polizei stoppt zu Allerheiligen zahlreiche Raser

Gleich zwei Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit stellten Polizisten der Landesverkehrsabteilung am Abend des 1. November in der Stadt Salzburg auf der Innsbrucker Bundesstraße fest. Ein Lenker war bei erlaubten 50 km/h mit 118 km/h beziehungsweise mit 108 km/h unterwegs. Den Lenkern wurde jeweils der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.