Polizei stoppt zu Allerheiligen zahlreiche Raser

Zu gleich mehreren Führerscheinabnahmen von Autolenkern wegen Geschwindigkeitsübertretungen kam es rund um das Allerheiligen-Wochenende im gesamten Bundesland.
Im Ortsgebiet von Imlau stellten Verkehrspolizisten in der Nacht auf Sonntag einen 24-jährigen Pkw-Lenker mit 105 km/h bei erlaubten 50 km/h mittels Lasermessung fest.
Ein 21-jähriger Flachgauer war mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von Wals-Siezenheim bei erlaubten 100 km/h mit 151 km/h unterwegs.
Mit 118 km/h im Ortsgebiet unterwegs
Am Abend des 1. November wurden Polizisten auf der Gasteiner Straße (B167) bei Dorfgastein auf einen Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Der Pongauer (22) fuhr bei erlaubten 100 km/h mit 158 km/h.
Gleich zwei Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit stellten Polizisten der Landesverkehrsabteilung am Abend des 1. November in der Stadt Salzburg auf der Innsbrucker Bundesstraße fest. Ein Lenker war bei erlaubten 50 km/h mit 118 km/h beziehungsweise mit 108 km/h unterwegs. Den Lenkern wurde jeweils der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
