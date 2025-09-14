Vorteilswelt
Triathlet Lukas Pertl

Durch Sieg wieder Meilenstein erreicht

Salzburg
14.09.2025 22:00
Lukas Pertl ließ sich im Ziel feiern.
Lukas Pertl ließ sich im Ziel feiern.

Triathlet Lukas Pertl feierte beim Afrika-Cup in Algerien einen Sieg. Der Pongauer holte damit wieder wichtige Punkte für die Weltrangliste. Ende September wartet ein Highlight.

Ein Kurztrip nach Algerien, der sich bezahlt machte. Triathlon-Ass Lukas Pertl reiste nach Oran und ging beim dortigen Afrikacup-Rennen mit der Startnummer 1 ins Rennen. „Das wollte ich unbedingt verteidigen“, erzählte der Pongauer, der das Ziel auch mit 33 Sekunden Vorsprung erreichte. „Ich habe mich richtig feiern lassen können. Gewinnen macht einfach am meisten Spaß“, lachte der 30-Jährige.

Durch den Sieg bekommt er 255 Weltranglisten-Punkte und kehrt dadurch wieder in die Top 100 zurück. Am 26. September darf er sich nun beim World Series Rennen in Weihai (Chn) mit den besten Athleten der Welt messen. Erstmals steht er in dieser Kategorie gemeinsam mit Bruder Philip am Start. „Das hat es auch noch nie gegeben“, freut sich Pertl bereits auf den Ausflug nach China. Davor ging es aber direkt nach dem Rennen in Algerien wieder nach Hause.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
