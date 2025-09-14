Durch Sieg wieder Meilenstein erreicht

Durch den Sieg bekommt er 255 Weltranglisten-Punkte und kehrt dadurch wieder in die Top 100 zurück. Am 26. September darf er sich nun beim World Series Rennen in Weihai (Chn) mit den besten Athleten der Welt messen. Erstmals steht er in dieser Kategorie gemeinsam mit Bruder Philip am Start. „Das hat es auch noch nie gegeben“, freut sich Pertl bereits auf den Ausflug nach China. Davor ging es aber direkt nach dem Rennen in Algerien wieder nach Hause.