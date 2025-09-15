Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei St. Johann

Für Nachtrag geht ein ganzer Urlaubstag drauf

Salzburg
15.09.2025 15:00
St. Johann-Trainer Scherer.
St. Johann-Trainer Scherer.(Bild: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus)

St. Johann muss am Dienstag im Westliga-Nachtrag nach Lauterach fahren. Deshalb müssen sich die Kicker einen Urlaubstag nehmen, denn Abreise ist um 10 Uhr Vormittag.

0 Kommentare

Am 2. August hätte St. Johann in Lauterach in die neue Westliga-Saison starten sollen. Wegen zu starken Niederschlags in Vorarlberg fiel die Partie aber buchstäblich ins Wasser. Dienstag wird das Match nachgeholt. Ungünstig für die Amateurkicker, die unter der Woche ihrem Brotberuf nachgehen und eigentlich nur am Wochenende frei haben und zu den Spielen fahren. „Wir müssen uns alle Urlaub nehmen“, sagt St. Johann-Trainer Andreas Scherer. Denn Abreise ist für die Pongauer bereits um 10 Uhr am Vormittag, Anpfiff um 19 Uhr. Für die Fahrt sind rund fünf Stunden eingerechnet, also sind die Spieler erst um 2 oder 3 Uhr wieder daheim im Bett, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen.

Lesen Sie auch:
Die Hüttschlag-Schützen Höllwart, Hettegger und Heigl (von links) hatten allen Grund zu jubeln.
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Vor 1000 Fans gab’s ersten Auswärts-Sieg seit 2015
14.09.2025
Stimmen zum Derby
„Es war von den Fans her bundesligareif“
14.09.2025
Von 0:2 auf 3:2
Liefering feiert gegen Austria ersten Saisonsieg
14.09.2025

Nichtsdestotrotz müssen die St. Johanner die Situation so annehmen, wie sie ist, und wollen wenigstens drei Punkte mit nach Hause nehmen. „Wir wissen, dass wir es selbst in der Hand gehabt hätten“, sagte Scherer nach dem 1:1 in Kufstein am Freitag, wo ihn die Leistung sehr positiv stimmte. Auch für die Partie am Dienstag ist er also optimistisch, etwas Zählbares mitzunehmen. 

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.495 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
126.322 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.646 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3619 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2235 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2084 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf