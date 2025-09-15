Für Nachtrag geht ein ganzer Urlaubstag drauf

Am 2. August hätte St. Johann in Lauterach in die neue Westliga-Saison starten sollen. Wegen zu starken Niederschlags in Vorarlberg fiel die Partie aber buchstäblich ins Wasser. Dienstag wird das Match nachgeholt. Ungünstig für die Amateurkicker, die unter der Woche ihrem Brotberuf nachgehen und eigentlich nur am Wochenende frei haben und zu den Spielen fahren. „Wir müssen uns alle Urlaub nehmen“, sagt St. Johann-Trainer Andreas Scherer. Denn Abreise ist für die Pongauer bereits um 10 Uhr am Vormittag, Anpfiff um 19 Uhr. Für die Fahrt sind rund fünf Stunden eingerechnet, also sind die Spieler erst um 2 oder 3 Uhr wieder daheim im Bett, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen.