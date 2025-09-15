Für Nachtrag geht ein ganzer Urlaubstag drauf

St. Johann muss am Dienstag im Westliga-Nachtrag nach Lauterach fahren. Deshalb müssen sich die Kicker einen Urlaubstag nehmen, denn Abreise ist um 10 Uhr Vormittag.
Am 2. August hätte St. Johann in Lauterach in die neue Westliga-Saison starten sollen. Wegen zu starken Niederschlags in Vorarlberg fiel die Partie aber buchstäblich ins Wasser. Dienstag wird das Match nachgeholt. Ungünstig für die Amateurkicker, die unter der Woche ihrem Brotberuf nachgehen und eigentlich nur am Wochenende frei haben und zu den Spielen fahren. „Wir müssen uns alle Urlaub nehmen“, sagt St. Johann-Trainer Andreas Scherer. Denn Abreise ist für die Pongauer bereits um 10 Uhr am Vormittag, Anpfiff um 19 Uhr. Für die Fahrt sind rund fünf Stunden eingerechnet, also sind die Spieler erst um 2 oder 3 Uhr wieder daheim im Bett, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen.
Nichtsdestotrotz müssen die St. Johanner die Situation so annehmen, wie sie ist, und wollen wenigstens drei Punkte mit nach Hause nehmen. „Wir wissen, dass wir es selbst in der Hand gehabt hätten“, sagte Scherer nach dem 1:1 in Kufstein am Freitag, wo ihn die Leistung sehr positiv stimmte. Auch für die Partie am Dienstag ist er also optimistisch, etwas Zählbares mitzunehmen.
Kommentare
