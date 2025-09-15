Wer keine Arbeit hat, muss nach 30 Tagen gehen

Vorbereitungen auf neuen EU-Asylkurs

Bei einem Besuch im Hauptquartier der Grenzschutzorganisation Frontex konnte sich Dörfel davon überzeugen, dass dort die Vorbereitungen auf das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), das mit kommendem Juni in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss, auf Hochtouren laufen. Der EU-Pakt sieht Asylverfahren an den Außengrenzen, verpflichtende Registrierung, neue Sanktionsmöglichkeiten und mehr Rückführungen vor. „Europa ist fest entschlossen, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen“, sagt Dörfel. Frontex sei gut unterwegs, „aber jetzt liegt der Ball bei den Mitgliedsstaaten“.