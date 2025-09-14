Rita Ora gibt megasexy Ausblick auf Emmy-Awards

Rita Ora ist schon im Emmy-Awards-Fieber! Auf Instagram gibt die Sängerin ihren Fans schon mal einen megasexy Ausblick auf das Outfit, das sie bei der Preisverleihung tragen wird.
In ihren Instagram-Storys zeigte sich Rita Ora am Sonntag nämlich lediglich in einem Korsett, das gerade um ihre Taille geschnürt wird. BH trägt die Sängerin auf der Aufnahme keinen, ihre Brüste bedeckt sie mit ihrem Arm.
Zu der Oben-ohne-Aufnahme schreibt die Britin schlicht: „Emmy-Wochenende“. Wie das Outfit ausschauen wird, das sie in der Nacht auf Montag am roten Teppich der Emmy-Awards tragen wird, das bleibt allerdings vorerst noch ein Geheimnis.
Fix scheint nach dieser heißen Vorschau jedenfalls: Der Look wird einfach atemberaubend sein!
Wer holt sich einen Emmy?
Am Sonntagabend werden bereits zum 77. Mal die Emmy-Awards vergeben, moderiert wird die Show von Comedian Nate Bargatze.
Zu den Top-Favoriten in den Drama-Kategorien zählen die Büro-Dystopie „Severance“ und die Superreichen-Satire „The White Lotus“, in der zuletzt auch Patrick Schwarzenegger zu sehen war. Beide sind auch in der Königskategorie „Beste Dramaserie“ vorgeschlagen.
Bei den Comedy-Serien liegt die Hollywood-Satire „The Studio“ vor „Hacks“ über eine alternde Comedienne.
