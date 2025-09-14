Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oben ohne im Korsett

Rita Ora gibt megasexy Ausblick auf Emmy-Awards

Society International
14.09.2025 12:34
Die Vorbereitungen für die Emmy-Awards laufen: Rita Ora zeigte sich auf Instagram schon mal oben ...
Die Vorbereitungen für die Emmy-Awards laufen: Rita Ora zeigte sich auf Instagram schon mal oben ohne im Korsett.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard)

Rita Ora ist schon im Emmy-Awards-Fieber! Auf Instagram gibt die Sängerin ihren Fans schon mal einen megasexy Ausblick auf das Outfit, das sie bei der Preisverleihung tragen wird.

0 Kommentare

In ihren Instagram-Storys zeigte sich Rita Ora am Sonntag nämlich lediglich in einem Korsett, das gerade um ihre Taille geschnürt wird. BH trägt die Sängerin auf der Aufnahme keinen, ihre Brüste bedeckt sie mit ihrem Arm.

Zu der Oben-ohne-Aufnahme schreibt die Britin schlicht: „Emmy-Wochenende“. Wie das Outfit ausschauen wird, das sie in der Nacht auf Montag am roten Teppich der Emmy-Awards tragen wird, das bleibt allerdings vorerst noch ein Geheimnis. 

Rita Ora macht ihre Fans schon mal heiß auf ihr Emmy-Awards-Outfit.
Rita Ora macht ihre Fans schon mal heiß auf ihr Emmy-Awards-Outfit.(Bild: instagram.com/ritaora)

Fix scheint nach dieser heißen Vorschau jedenfalls: Der Look wird einfach atemberaubend sein!

Wer holt sich einen Emmy?
Am Sonntagabend werden bereits zum 77. Mal die Emmy-Awards vergeben, moderiert wird die Show von Comedian Nate Bargatze.

Zu den Top-Favoriten in den Drama-Kategorien zählen die Büro-Dystopie „Severance“ und die Superreichen-Satire „The White Lotus“, in der zuletzt auch Patrick Schwarzenegger zu sehen war. Beide sind auch in der Königskategorie „Beste Dramaserie“ vorgeschlagen.

Lesen Sie auch:
Dax Shepard hat ein ganz besonderes Foto von Kristen Bell ausgesucht, um seiner Ehefrau zur ...
Für Emmy nominiert!
Dax Shepard gratuliert Kristen Bell mit Nacktfoto
16.07.2025

Bei den Comedy-Serien liegt die Hollywood-Satire „The Studio“ vor „Hacks“ über eine alternde Comedienne. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
186.968 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
138.941 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.738 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3498 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1623 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Society International
Oben ohne im Korsett
Rita Ora gibt megasexy Ausblick auf Emmy-Awards
Megastars traten auf
Bocelli & Williams begeistern bei Vatikan-Konzert
„Gebrochenes Herz“
Schlagersänger Andreas Martin (72) ist gestorben
„Call my Agent Berlin“
Veronica Ferres: „Zeit des Jammerns ist vorbei“
„Zu hart gerockt“
Elton John schockt Fans mit Fotos aus dem Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf