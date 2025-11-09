Ganslessen: Klassisch, Bio oder ausgefallen

Offiziell startet die Zeit der gebratenen Gänse in Restaurants und Gasthäusern dieses Wochenende. Obwohl die meisten Gansl-Restaurants gut gebucht sind, kann man noch reservieren. Regelerechte „Ganslfestwochen“ feiert das Gasthaus Ohr in Eisenstadt. Johannes Ohr führt aus: „Wir haben am 5. Oktober gestartet und bieten unsere Gansln bis zum 23. November. In den sieben Wochen verkaufen wir über 2000 Portionen. Das klassische Gansl mit Knödel, Rotkraut und Apfel macht davon etwa 1100 Portionen aus.“ Er bietet das Gansl klassisch, kroatisch, „à l´orange“, asiatisch, mit Chimichurri oder Trüffel an. Eine Portion kostet zwischen 36 und 46 Euro. Zu den 550 herkömmlichen Gänsen, landen im Ofen 40 bis 45 heimische Weidegänse. Obwohl die mit 46 Euro teurer sind, geben immer mehr Gäste gerne das Geld für den Bio-Genuss aus. Generell kann sich Ohr über viele Stammgäste freuen: „Es gibt Leute, die kommen drei, vier oder fünfmal zum Ganslessen – um jedes mal eine andere Zubereitung zu probieren.“