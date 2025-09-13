Das Aufsteirern startet mit den ersten Höhepunkten

Neben klassischen Buschenschankspezialitäten werden auch neue Kreationen wie Wildburger und -käsekrainer kredenzt, dazu gibt es Grazer Apfel-Cider zu verkosten. Passend zum urig-knorrigen Erscheinungsbild bietet die Wald-Lobby Pro Holz eine Riech- und Sägestation zum Mitmachen für Groß und Klein. Für die Jugend darf ein Fotopoint nicht fehlen, um die fesche Tracht für die sozialen Netzwerke ins rechte Licht zu rücken – oder einfach für einen neuen Beitrag fürs Bilderalbum. Dazu wartet auch ein reichhaltiges Musik- und Tanzprogramm.