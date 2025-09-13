Das Aufsteirern startet mit den ersten Höhepunkten

Hinein ins Dirndl oder in die Lederne, heute geht es los mit dem Aufsteirern in der Grazer Innenstadt! Um 10 Uhr fällt der Startschuss mit der Eröffnung des traditionellen Oberlandler-Kirtags im Landhaushof. Ab 12 Uhr startet dann auch an weiteren Orten das steirische Rambazamba – und das natürlich bei freiem Eintritt. Neu ist heuer der Standort der „Krone“-Alm.
Ein Wochenende lang stellt sich die Steiermark selbst in die Auslage – und die besteht aus der kompletten Grazer Innenstadt. Das Aufsteirern-Fest findet auf elf Plätzen, Innenhöfen und Straßenzügen im Herzen der Landeshauptstadt seine würdige Heimat, Handwerkskunst, kulinarische Schmankerln und edle Tropfen werden von mehr als 200 Ausstellern am Samstag und Sonntag geboten.
Üppig ist auch das Unterhaltungsprogramm dimensioniert: Nicht weniger als 250 Stunden wird von 900 Musikerinnen und Musikern aufgegeigt, dazu kommen von 350 Protagonisten vorgetragene heimische Volkstänze auf 18 Tanzböden und Bühnen. Macht unterm Strich zwei Tage Steiermark pur – mit einer Wertschöpfung von satten 17 Millionen Euro.
Auf den Bühnen steht der Samstag dabei ganz im Zeichen des kulturellen Austausches, denn da mischt sich am Abend die steirische Volkskultur mit anderen Genres bei spannenden Crossover-Konzerten: So stehen beispielsweise am Hauptplatz Matakustix und der Chor der Kärntner gemeinsam auf der Bühne (20 Uhr), am Karmeliterplatz trifft Ausseer Mundart auf Pop und Reggae, wenn Die Niachtn die Bühne erobern (20 Uhr). Und am Mariahilferplatz verschmelzen beim Konzert von Kernölsalsaklub und Gregor Bishops Austropop-Hymnen mit Salsa-Rhythmen (19.45 Uhr).
Dort, wo sonst am wohl schönsten Portal zur Grazer Innenstadt ein Springbrunnen munter vor sich hinplätschert, thront an diesem Wochenende eine mächtige Hütte. Aufgebockt über dem Wasserbecken am Platz am Eisernen Tor, lädt die „Krone“-Alm gleich am Beginn der wichtigsten Feiermeile beim Aufsteirern, der Herrengasse, zum geselligen Verweilen!
Ob zum Aufwärmen vor einem langen Genuss- und Party-Programm oder umgekehrt zum Abschluss eines weiß-grünen Festtags, der Holzbau zu Füßen unserer Redaktion steht am gesamten Wochenende von früh bis spät Hungrigen, Musikinteressierten oder einfach nur Flaneuren offen.
Neben klassischen Buschenschankspezialitäten werden auch neue Kreationen wie Wildburger und -käsekrainer kredenzt, dazu gibt es Grazer Apfel-Cider zu verkosten. Passend zum urig-knorrigen Erscheinungsbild bietet die Wald-Lobby Pro Holz eine Riech- und Sägestation zum Mitmachen für Groß und Klein. Für die Jugend darf ein Fotopoint nicht fehlen, um die fesche Tracht für die sozialen Netzwerke ins rechte Licht zu rücken – oder einfach für einen neuen Beitrag fürs Bilderalbum. Dazu wartet auch ein reichhaltiges Musik- und Tanzprogramm.
Unsere Abonnenten dürfen sich zusätzlich über tolle Aufsteirern-Geschenke freuen, abzuholen gleich um die Ecke: Kommen Sie zum „Krone“-Kiosk (Joanneumring 4) und holen Sie sich einen Kulinarik-Gutschein für sich und eine Begleitperson in der Höhe von je 7 Euro, einzulösen bei der „Krone“-Alm. Auch ein Lebkuchenherz von der Lebzelterei Pirker Mariazell können Sie sich gratis beim Kiosk abholen. Die „Krone“ freut sich auf Ihr Kommen!
