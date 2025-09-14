Aus Pleitezoo wurde Gnadenhof mit malendem Esel

Auf Spenden angewiesen

Wie man zu einem Gemälde des vierbeinigen Künstlers kommt und wie man mit Patenschaften den Gnadenhof unterstützen kann, erfährt man auf der Homepage im Internet. Denn die Finanzierung der Tierliebe ist gerade in wirtschaftlich ohnehin schwierigen Zeiten besonders hart: „Wir müssen alle Kosten durch Spenden abdecken“, schildert Betreiberin Gabriele Wodak, die mitten im Wienerwald ein Paradies für verstoßene Tiere geschaffen hat.