Die Pioneers kassierten ihre 100. Liga-Niederlage

Ein wenig erfreulich Jubiläum feierten die Pioneers Vorarlberg gleich zum Auftakt der neuen ICE Hockey League-Saison. Beim Auswärtsmatch bei den Black Wings in Linz setzte es die 100. Pleite im 153. Spiel. Dennoch war man in Feldkirch nicht unzufrieden – und am Sonntag kommen die Innsbrucker Haie. Da ist ein Sieg fix, geht es nach der Statistik.
Nach dem 0:3 in Bozen in der Debütsaison 2022/ 23, dem 1:3 ein Jahr später beim HC Pustertal und dem 1:3 im Vorjahr bei den Innsbrucker Haien starteten die Pioneers Vorarlberg auch in diese Spielzeit mit einer Auswärtsniederlage. Einer „Jubiläumspleite“, war das 2:5 bei den Linzer Black Wings doch das 100. Spiel, das die Feldkircher in der ICE Hockey League verloren – bei bislang insgesamt 153 gespielten Partien. „Wir hätten uns ein wenig mehr verdient gehabt“, sagte Neo-Headcoach Johannes Nygård nach der Partie. „Positiv war, dass die Jungs nie aufgegeben haben.“
„Festung Vorarlberghalle“
Die Chance es besser zu machen, bietet sich bereits am Sonntag (16), wenn Innsbruck zu Gast ist. „Das wird ein ganz anderes Spiel“ weiß Nygård, dessen Team in der Preseason den Haien zweimal unterlegen war. Aber die Statistik spricht für die Vorarlberger: Bislang gewannen sie noch immer ihr zweites Saisonspiel. War es in der ersten Saison ein 2:1-Heimsieg über den KAC, konnte man in der Spielzeit 2023/24 Asiago in der Vorarlberghalle mit 2:0 bezwingen. Im Vorjahr behielt man dann gegen Fehervar vor den eigenen Fans mit 4:3 die Oberhand...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.