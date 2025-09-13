Die Pioneers kassierten ihre 100. Liga-Niederlage

„Festung Vorarlberghalle“

Die Chance es besser zu machen, bietet sich bereits am Sonntag (16), wenn Innsbruck zu Gast ist. „Das wird ein ganz anderes Spiel“ weiß Nygård, dessen Team in der Preseason den Haien zweimal unterlegen war. Aber die Statistik spricht für die Vorarlberger: Bislang gewannen sie noch immer ihr zweites Saisonspiel. War es in der ersten Saison ein 2:1-Heimsieg über den KAC, konnte man in der Spielzeit 2023/24 Asiago in der Vorarlberghalle mit 2:0 bezwingen. Im Vorjahr behielt man dann gegen Fehervar vor den eigenen Fans mit 4:3 die Oberhand...