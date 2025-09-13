Vorteilswelt
Jetzt kommen die Haie

Die Pioneers kassierten ihre 100. Liga-Niederlage

Vorarlberg
13.09.2025 14:15
Tapfer, am Ende aber vergeblich kämpften die Pioneers Vorarlberg beim Ligaauftakt in Linz.
Tapfer, am Ende aber vergeblich kämpften die Pioneers Vorarlberg beim Ligaauftakt in Linz.(Bild: GEPA)

Ein wenig erfreulich Jubiläum feierten die Pioneers Vorarlberg gleich zum Auftakt der neuen ICE Hockey League-Saison. Beim Auswärtsmatch bei den Black Wings in Linz setzte es die 100. Pleite im 153. Spiel. Dennoch war man in Feldkirch nicht unzufrieden – und am Sonntag kommen die Innsbrucker Haie. Da ist ein Sieg fix, geht es nach der Statistik.

0 Kommentare

Nach dem 0:3 in Bozen in der Debütsaison 2022/ 23, dem 1:3 ein Jahr später beim HC Pustertal und dem 1:3 im Vorjahr bei den Innsbrucker Haien starteten die Pioneers Vorarlberg auch in diese Spielzeit mit einer Auswärtsniederlage. Einer „Jubiläumspleite“, war das 2:5 bei den Linzer Black Wings doch das 100. Spiel, das die Feldkircher in der ICE Hockey League verloren – bei bislang insgesamt 153 gespielten Partien. „Wir hätten uns ein wenig mehr verdient gehabt“, sagte Neo-Headcoach Johannes Nygård nach der Partie. „Positiv war, dass die Jungs nie aufgegeben haben.“

„Festung Vorarlberghalle“
Die Chance es besser zu machen, bietet sich bereits am Sonntag (16), wenn Innsbruck zu Gast ist. „Das wird ein ganz anderes Spiel“ weiß Nygård, dessen Team in der Preseason den Haien zweimal unterlegen war. Aber die Statistik spricht für die Vorarlberger: Bislang gewannen sie noch immer ihr zweites Saisonspiel. War es in der ersten Saison ein 2:1-Heimsieg über den KAC, konnte man in der Spielzeit 2023/24 Asiago in der Vorarlberghalle mit 2:0 bezwingen. Im Vorjahr behielt man dann gegen Fehervar vor den eigenen Fans mit 4:3 die Oberhand...

