Honda Prelude: Cooles Coupé mit Spezialschaltung

Das Platzangebot ist insgesamt in Ordnung. Vorne gibt es genug Bewegungsfreiheit, die Sportsitze bieten guten Halt und sind bequem. In seinem Fond zeigt sich der schnittig gezeichnete Prelude dagegen als typischer 2+2-Sitzer, denn der Raum reicht hier allenfalls für den Nachwuchs aus. Noch hält sich Honda mit vielen Informationen und weiteren technischen Details zurück und verweist auf den Marktstart im nächsten Frühjahr.