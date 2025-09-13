Felsen drohte auf Bahngleise zu stürzen: Sprengung

Einen Tag lang gesperrt war die Bahnstrecke durch das Triestingtal in Niederösterreich. Der Grund: Ein massiver Felsen drohte auf die Schienen zu stürzen. Spezialisten der Feuerwehr sprengten schließlich den Gesteinsbrocken.
Ein aufmerksamer Radfahrer hatte auf dem sogenannten Waldweg zwischen Berndorf und Pottenstein, Bezirk Baden, einen bedenklichen Spalt zwischen dem Wegrand und einem Felsen entdeckt. Der Gesteinsbrocken war deutlich abgesenkt. Der Radfahrer schlug daraufhin sofort Alarm, zumal direkt unter dem Felsen die Strecke der Triestingtal-Bahn verläuft.
Bahnstrecke wurde gesperrt
Diese wurde nach einer Begehung der Gefahrenstelle vorsorglich von den Behörden gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zudem nahm ein Geologe den Felsen in Augenschein. Sein Urteil: Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage hatte sich der Boden in dem Bereich aufgeweicht, ein massiver Feldblock sowie Teile des Hangs drohten abzurutschen.
Sprengung als einzige Möglichkeit
Einzige Möglichkeit der Absicherung war die kontrollierte Sprengung des gefährdeten Gesteins. Daher wurde der Sprengdienst der Feuerwehr, eine Sondereinheit des Landesfeuerwehrverbandes, alarmiert. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von Gemeinde und ÖBB wurden die Vorbereitungen für die Sprengung getroffen. Zum Schutz der Bahnstrecke wurde ein meterlanger Schutzwall aus Holz und Strohballen entlang des bedrohten Trassenabschnitts angelegt.
Ein Knall, eine Staubwolke
Der Felsen wurde fachgerecht angebohrt und mit Sprengstoff „geimpft“, Strohballen und Schutzmatten wurden platziert sowie die Anrainer in der näheren Umgebung vorgewarnt. Dann war es so weit: Der Sprengmeister gab das Warnsignal, per Knopfdruck wurde die Zündung ausgelöst. „Ein dumpfer Knall, eine Staubwolke – und der Gesteinsbrocken war zerlegt“, schildert ein Feuerwehrmann die spannenden Momente. „Die Sprengung ist exakt nach Plan verlaufen“, zog Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner, selbst Mitglied des Sprengdienstes, Bilanz, ehe mittels eines Schienenbaggers mit der Räumung des abgesprengten Materials begonnen werden konnte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.