Felsen drohte auf Bahngleise zu stürzen: Sprengung

Ein Knall, eine Staubwolke

Der Felsen wurde fachgerecht angebohrt und mit Sprengstoff „geimpft“, Strohballen und Schutzmatten wurden platziert sowie die Anrainer in der näheren Umgebung vorgewarnt. Dann war es so weit: Der Sprengmeister gab das Warnsignal, per Knopfdruck wurde die Zündung ausgelöst. „Ein dumpfer Knall, eine Staubwolke – und der Gesteinsbrocken war zerlegt“, schildert ein Feuerwehrmann die spannenden Momente. „Die Sprengung ist exakt nach Plan verlaufen“, zog Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner, selbst Mitglied des Sprengdienstes, Bilanz, ehe mittels eines Schienenbaggers mit der Räumung des abgesprengten Materials begonnen werden konnte.