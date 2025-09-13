Vorteilswelt
Sollte Israel beim Song Contest teilnehmen dürfen?

Forum
13.09.2025 13:30
Yuval Raphael trat beim 69. Eurovision Song Contest für Israel an
Yuval Raphael trat beim 69. Eurovision Song Contest für Israel an(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Angesichts des Gazakrieges fordern immer mehr Länder, dass Israel von der Teilnahme am 70. Eurovision Song Contest (ESC) ausgeschlossen werden soll. Indes macht sich ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für eine Teilnahme Israels stark. Doch was sagen Sie als „Krone“-Leser zu dieser Thematik? 

Bereits 1973 nahm Israel als erstes außereuropäisches Land am Eurovision Song Contest teil. Seither konnte Israel vier mal den Wettbewerb für sich entscheiden. Bei der letzten Austragung erreichte es durch das Publikumvoting eine enorm hohe Punktzahl und landete nach Österreich auf dem 2. Platz.

Die Teilnhame Israels am ESC wird jedoch vielfach kritisiert und steht immer wieder im Mittelpunkt von Diskussionen. Insbesondere durch den Gazakrieg fordern mehr und mehr Länder den Ausschluss und wollen selbst auf die Teilnahme verzichten, sollte Israel dabei sein.

Protest in Tel Aviv gegen den Gazakrieg
Protest in Tel Aviv gegen den Gazakrieg(Bild: AFP/AHMAD GHARABLI)

Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollte Israel am ESC teilnehmen dürfen oder sollte das Land ausgeschlossen werden? Unter welchen Voraussetzungen fänden Sie die Teilnahme in Ordnung? Welche Bedenken haben Sie im Hinblick auf die Austragung des 70. Eurovision Song Contests in Wien? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Kommentare
