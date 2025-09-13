Unbekannter riss Bursch (13) brutal von E-Bike

Suche nach Täter mit auffälligen Piercings

Der Verletzte erstattete noch am selben Abend in Begleitung eines Zeugen Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem unbekannten Täter und veröffentlichte auch eine Personenbeschreibung. So soll der Mann etwa 25 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Sportjacke und einer dunklen Basecap, auffällig seien zudem seine zwei Piercings: ein schwarzer Tunnel im Ohr sowie ein Septum in seiner Nase.