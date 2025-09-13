Vorteilswelt
Am Helm gepackt

Unbekannter riss Bursch (13) brutal von E-Bike

Tirol
13.09.2025 14:00
(Bild: Rauth Hubert)

Nach einem ungewöhnlichen Fall von Körperverletzung und Sachbeschädigung im Tiroler Imst sucht die Polizei nun nach einem unbekannten Mann. Dieser soll am Freitagabend einen 13-Jährigen am Fahrradhelm gepackt und von seinem E-Bike gerissen haben. 

Zu dem Vorfall kam es zwischen 22.20 und 22.35 Uhr an der Zufahrt zum Sportzentrum Imst, wo sich ein 13-Jähriger mit seinem E-Bike aufhielt. Laut Polizei wurde der Jugendliche dabei plötzlich „von einer unbekannten männlichen Person am Fahrradhelm gepackt und samt seinem E-Bike zu Boden gerissen“.

Dabei erlitt der Bursch Verletzungen am linken Knie und an der linken Hand. Außerdem wurde sein neues E-Bike, dessen Wert laut Polizei im mittleren vierstelligen Eurobereich liege, dabei auf der rechten Seite stark beschädigt. 

Suche nach Täter mit auffälligen Piercings
Der Verletzte erstattete noch am selben Abend in Begleitung eines Zeugen Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem unbekannten Täter und veröffentlichte auch eine Personenbeschreibung. So soll der Mann etwa 25 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Sportjacke und einer dunklen Basecap, auffällig seien zudem seine zwei Piercings: ein schwarzer Tunnel im Ohr sowie ein Septum in seiner Nase. 

Wer Hinweise zum mutmaßlichen Täter liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Imst zu melden: 059133/7100.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

