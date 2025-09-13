Finale! Rodionov löst ÖTV-Team Ticket nach Bologna

Oft hatten in der Vergangenheit jedoch die Nerven dem 26-Jährigen einen Streich gespielt. Auch gegen Fucsovics hatte er in zwei der drei bisherigen Duellen den ersten Durchgang gewonnen, aber die Partie verloren. Doch dieser Tage sieht man einen selbstbewussteren Rodionov als je zuvor. Er breakte den Ungarn gleich zum 1:0 und marschierte zielstrebig dem Sieg entgegen. Dabei wirkte er dank der zuletzt intensivierten Zusammenarbeit mit Fitnesstrainer Florian Pernhaupt spritziger und schneller denn je.