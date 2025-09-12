Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga West

Doppeltes Verletzungspech für St. Johann in Tirol

Salzburg
12.09.2025 21:12
Branko Ojdanic (re.) traf zum 1:1 für St. Johann.
Branko Ojdanic (re.) traf zum 1:1 für St. Johann.(Bild: Tröster Andreas)

St. Johann eröffnete am Freitagabend die siebente Westliga-Runde. Die Pongauer verpassten es in Kufstein, ihren zweiten Saisonsieg einzufahren. Beim 1:1 verlor St. Johann zudem zwei Spieler mit einer Verletzung.

0 Kommentare

Zum Auftakt in Runde sieben der Westliga holte St. Johann in Kufstein ein 1:1. Nach einem Rückstand konnten die Gäste aus dem Pongau in Person von Branko Ojdanic per Kopf noch vor der Pause ausgleichen. 

Das 1:1 war insofern bitter, weil St. Johann die ersten Minuten dominierte. „Wir sind extrem gut reingekommen ins Spiel. Wenn du da triffst, gibst du dem Spiel gleich eine Richtung“, haderte Trainer Andreas Scherer ein wenig mit der Effizienz. Bitterer war aber, dass sich Volk (Schlag aufs Sprunggelenk) und Beran (weggerutscht, wahrscheinlich muskulär verletzt) früh ausgewechselt werden mussten. „Ich weiß noch nichts Genaues. Es kann aber sein, dass sie länger fehlen“, seufzte Scherer. Dafür kam Özkan zu seinem Comeback.

Lesen Sie auch:
Schaute genau hin: PSVBG-Trainerin Ingrida Schweiger.
Bayerinnen zu stark!
Salzburgs Volleyball-Damen unterliegen Straubing
12.09.2025
Tischtennis-Start
Auf YouTube einen neuen Spieler gefunden
12.09.2025
Nach Abgangsflut
Erster Neuzugang landet im Falken-Horst
12.09.2025

Wals-Grünau ist nach dem 4:0-Cuperfolg gegen den FC Pinzgau heute bei Lauterach gefordert. „Wir wollen zu hundert Prozent gewinnen, wir geben kein bisschen nach“, ist Nemanja Zikic motiviert auf den vierten Saisonsieg im sechsten Spiel.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
122.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
100.063 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
88.788 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2985 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1568 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
1340 mal kommentiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf