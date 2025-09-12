Doppeltes Verletzungspech für St. Johann in Tirol

St. Johann eröffnete am Freitagabend die siebente Westliga-Runde. Die Pongauer verpassten es in Kufstein, ihren zweiten Saisonsieg einzufahren. Beim 1:1 verlor St. Johann zudem zwei Spieler mit einer Verletzung.
Zum Auftakt in Runde sieben der Westliga holte St. Johann in Kufstein ein 1:1. Nach einem Rückstand konnten die Gäste aus dem Pongau in Person von Branko Ojdanic per Kopf noch vor der Pause ausgleichen.
Das 1:1 war insofern bitter, weil St. Johann die ersten Minuten dominierte. „Wir sind extrem gut reingekommen ins Spiel. Wenn du da triffst, gibst du dem Spiel gleich eine Richtung“, haderte Trainer Andreas Scherer ein wenig mit der Effizienz. Bitterer war aber, dass sich Volk (Schlag aufs Sprunggelenk) und Beran (weggerutscht, wahrscheinlich muskulär verletzt) früh ausgewechselt werden mussten. „Ich weiß noch nichts Genaues. Es kann aber sein, dass sie länger fehlen“, seufzte Scherer. Dafür kam Özkan zu seinem Comeback.
Wals-Grünau ist nach dem 4:0-Cuperfolg gegen den FC Pinzgau heute bei Lauterach gefordert. „Wir wollen zu hundert Prozent gewinnen, wir geben kein bisschen nach“, ist Nemanja Zikic motiviert auf den vierten Saisonsieg im sechsten Spiel.
