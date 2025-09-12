Auf YouTube einen neuen Spieler gefunden

Helfen dabei sollen die beiden neuen Spieler, die mit Mohamad Mousavi und Jin Ha Wang das Einser-Team bilden. Zum einen konnte man mit Julian Rzihauschek ein vielversprechendes heimisches Talent verpflichten (Windischbauer: „Er zählt zu den besten Youngsters in Österreich“) und zum anderen holte man sich mit Guilherme Teodoro einen weiteren Legionär ins Boot. Den Brasilianer hat Windischbauer auf YouTube unter die Lupe genommen. „Ich habe mir Videos von ihm angesehen und war begeistert. Zudem habe ich von einigen Kennern der Szene nur Gutes über ihn gehört“, freut er sich auf den Samba-Tischtennis-Profi.