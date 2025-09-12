Erster Neuzugang landet im Falken-Horst

Die Basketballunion hat einen dynamischen Sommer hinter sich: Trotz etlicher Abgänge gelang es, wichtige Teile des Zweitligateams zu halten. Gemeinsam mit den Eigengewächsen, die den nächsten Schritt gehen werden, will man auch heuer wieder um die Playoffs kämpfen.
Nun hat man sich mit Grigorios Zampetis verstärkt. Der Grieche wechselt aus Griechenland von Kanallaki an die Salzach. In seinem Heimatland spielte er seit 2008 erste und zweite Bundesliga, in seiner Jugend auch für das U16 und U18-Nationalteam.
„Fühle mich wie zu Hause“
„Ich freue mich richtig hier zu sein und zur BBU-Familie zu gehören. Dank der Organisation, die mir sehr dabei geholfen hat im Team und in der Stadt anzukommen, fühle ich mich vom ersten Tag an wie zu Hause. Ich möchte dem Team mit meiner Erfahrung helfen und pushen. Gemeinsam mit den Fans wollen wir auf das nächste Level. Dann werden sie jede Minute genießen“, so der 35-Jährige.
Der erfahrene Aufbauspieler zeichnet sich nicht nur durch gutes Scoring und uneigennütziges Passspiel aus, sondern gilt auch als guter Verteidiger. Bereits im ersten Testspiel gegen Jahn München konnte der 1,85m-Mann überzeugen.
