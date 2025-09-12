Erster Neuzugang landet im Falken-Horst

„Fühle mich wie zu Hause“

„Ich freue mich richtig hier zu sein und zur BBU-Familie zu gehören. Dank der Organisation, die mir sehr dabei geholfen hat im Team und in der Stadt anzukommen, fühle ich mich vom ersten Tag an wie zu Hause. Ich möchte dem Team mit meiner Erfahrung helfen und pushen. Gemeinsam mit den Fans wollen wir auf das nächste Level. Dann werden sie jede Minute genießen“, so der 35-Jährige.