Auftakt-Sieg in Bozen ein gutes Omen für die Bulls

Salzburg startet erfolgreich in die neue ICE-Hockey-League-Saison: Mit einem 4:3-Sieg in Bozen sichern sich die Mozartstädter die ersten Punkte und setzen ein frühes Ausrufezeichen. Vor allem die starke Phase im Mitteldrittel entschied die Partie zugunsten der Gäste.
Aller guten Dinge sind drei! Zum dritten Mal war Salzburg zum Auftakt der ICE Hockey League in Bozen zu Gast, und zum ersten Mal fuhren sie mit Punkten wieder nach Hause.
Der 4:3-Erfolg ist aber nicht nur ein gelungener Start, sondern, wenn man abergläubisch ist, auch ein gutes Omen für die restliche Saison. Denn nach den zwei bisherigen Niederlagen wurde Salzburg anschließend auch nicht Meister. In der Spielzeit 2013/14 verloren die Bulls bei den Südtirolern 3:4. Am Ende musste sich die damalige Jackson-Crew den „Füchsen“ auch in der Finalserie 2:3 beugen.
Titel nach Auftaktsieg
Sechs Jahre später gab’s zum Saisonstart eine 1:5-Pleite in Bozen – aufgrund der Covid-Pandemie konnte die Saison damals nicht fertig gespielt werden. Gegenbeispiel gefällig? 2014/15 siegten die Mozartstädter vor heimischem Publikum gegen die Italiener im ersten Spiel mit 4:1, im folgenden April feierten Tom Raffl und Co. die Meisterschaft. Ob das für diese Spielzeit ein gutes Zeichen ist, lächelte Coach Manny Viveiros weg: „Kein Kommentar.“
Es war wichtig, unserem Spiel treu zu bleiben
Cheftrainer Manny Viveiros
Dessen Truppe gleich zu Beginn gute Chancen vorfand, jubeln durften zuerst aber die Hausherren. Bozens Schneider ließ die Eiswelle im Powerplay aufschreien, auch weil das Unterzahlspiel der Bulls weiterhin nicht sattelfest ist. In den ersten neun Minuten des Mitteldrittels drehte die Viveiros-Crew aber auf: St. Denis, Thaler und Gesson (erstes Tor in der ICEHL) stellten auf 3:1. Frigo verkürzte mit einem „Shorthander“ noch vor der zweiten Pause.
Im Schlussabschnitt machte St.Denis den Sack mit seinem zweiten Treffer zu, Barberio konnte nur mehr verkürzen – Tolvanen hielt den Sieg am Ende fest. „Es war wichtig, unserem Spiel treu zu bleiben“, resümierte Coach Viveiros.
