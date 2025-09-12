Auftakt-Sieg in Bozen ein gutes Omen für die Bulls

Der 4:3-Erfolg ist aber nicht nur ein gelungener Start, sondern, wenn man abergläubisch ist, auch ein gutes Omen für die restliche Saison. Denn nach den zwei bisherigen Niederlagen wurde Salzburg anschließend auch nicht Meister. In der Spielzeit 2013/14 verloren die Bulls bei den Südtirolern 3:4. Am Ende musste sich die damalige Jackson-Crew den „Füchsen“ auch in der Finalserie 2:3 beugen.