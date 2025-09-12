Weniger Verletzte und Tote im heurigen Sommer

Der Juni war ein einsatzreicher Monat für die Bergrettung, da es bei der langandauernden Schönwetterphase viele Menschen auf die Berge zog. Im verregneten Juli waren weniger Bergsportler in Salzburg unterwegs, dadurch kam es auch zu weniger Bergunfällen. Im August, der viele Sonnentage brachte, schnellten die Einsätze wieder in die Höhe. Einige Ortsstellen mussten in den Schönwetter-Monaten Juni und August gleich mehrmals am Tag zu Personenbergungen ausrücken.