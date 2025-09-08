„Dann können wir auch ganz oben mitspielen“

Generell sieht der gebürtige Innsbrucker, der im Juli 2021 leihweise von Wacker zum FC Dornbirn gewechselt war und sich – nachdem er im Ländle verliebt hatte – gegen eine Rückkehr nach Tirol entschied, viel Potenzial in Hohenems. „Wir haben einige neue Spieler und sind eine recht junge Mannschaft“, weiß der 23-jährige Nagler, der bei einem Futsal Convent entdeckt wurde, mit 14 Jahren in die St. Pöltner Akademie gewechselt war und im Alter von 17 Jahren bei den LASK Juniors sein 2. Liga-Debüt gab. „Wir brauchen aber einfach noch ein paar Matches, bis wir auf dem Level sind, auf dem wir sein wollen. Wenn uns das gelingt, glaube ich schon, dass wir auch ganz oben mitspielen können.“