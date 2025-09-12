Auf zu Berggasthäusern und Höhlenbären

Der Weg verläuft im sachten Auf und Ab, bis man schließlich die steilen Felswände erreicht, an denen das Berggasthaus wie ein Schwalbennest zu kleben scheint. Die Gaststätte besteht seit dem Jahr 1846 und ist damit eines der ältesten Berggasthäuser der Schweiz. Das heutige Gebäude wurde 1860 anstelle der dort zuvor bestehenden Unterkunft für eremitisch lebende Mönche errichtet und steht unter Denkmalschutz. Seit das Äscher 2015 unter dem Titel „Places of a lifetime“ als Titelbild der Zeitschrift „National Geographic“ abgebildet worden war, kommt es zu einem regelrechten Ansturm auf die Lokalität. Fotos auf sozialen Medien tragen ihr Übriges dazu bei, und so musste aufgrund des befürchteten Overtourismus eine Strategie durch den Kanton Appenzell Innerrhoden ausgearbeitet werden, um dem Besucherstrom Herr zu werden. Allerdings werden die Maßnahmen von Kritikern als zu wenig weitreichend bemängelt.