Raser sollen für die Sanierung von Straßen zahlen

„Die Schäden werden noch größer“

Laut einem älteren Bericht müssten jährlich zehn bis 15 Millionen Euro zusätzlich in den Altbestand an Landesstraßen fließen, um die Substanz zu erhalten. Das Büro von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner bestätigt, dass es aktuell um bis zu 86,3 Millionen Euro pro Jahr geht. SPÖ-Verkehrssprecher Tobias Höglinger wirft dem Landesrat vor, zehn Jahre gewartet zu haben, um ausreichend Mittel bereitzustellen: „Wenn Straßen nicht rechtzeitig zum Ende ihrer Lebensdauer saniert werden, geht das an die Substanz – die Schäden werden noch größer.“