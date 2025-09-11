Vorteilswelt
Weil Mittel knapp sind

Raser sollen für die Sanierung von Straßen zahlen

Oberösterreich
11.09.2025 10:00
Für die Erhaltung der Landesstraßen sind 86,3 Millionen Euro budgetiert. Um die Summe zu ...
Für die Erhaltung der Landesstraßen sind 86,3 Millionen Euro budgetiert. Um die Summe zu erhöhen, schlägt Steinkellner vor, Strafgelder für diese Sanierungen herzunehmen.

Die Sanierung der Infrastruktur in Oberösterreich wird immer teurer. Die SPÖ wirft Straßenbaulandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) Untätigkeit vor, dieser kontert mit Zahlen und zwei konkreten Vorschlägen: Er schlägt vor, Geld aus Strafeinnahmen in die Instandsetzung maroder Straßen zu stecken. 

Die Mitteilung aus dem Landesrechnungshof kam Ende vergangener Woche: Die Landtagsklubs wurden informiert, dass sich die Prüfer die Erhaltung der Landesstraßen in Oberösterreich genauer ansehen. Die Argumente der Finanzexperten sind nicht neu: Wird bei der Sanierung maroder Straßen gespart, steigen die Kosten am Ende noch stärker.

„Die Schäden werden noch größer“
Laut einem älteren Bericht müssten jährlich zehn bis 15 Millionen Euro zusätzlich in den Altbestand an Landesstraßen fließen, um die Substanz zu erhalten. Das Büro von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner bestätigt, dass es aktuell um bis zu 86,3 Millionen Euro pro Jahr geht. SPÖ-Verkehrssprecher Tobias Höglinger wirft dem Landesrat vor, zehn Jahre gewartet zu haben, um ausreichend Mittel bereitzustellen: „Wenn Straßen nicht rechtzeitig zum Ende ihrer Lebensdauer saniert werden, geht das an die Substanz – die Schäden werden noch größer.“

Trotz enormer Kostensteigerungen im Bauwesen und angespannter Budgetsituation wurden die Erhaltungsmittel laufend erhöht und zahlreiche Sanierungsprojekte umgesetzt. Der Bedarf bleibt aber hoch.

Landesrat Günther Steinkellner, FPÖ

Der politische Chef über den Straßenbau in OÖ sieht das hingegen anders: „Trotz enormer Kostensteigerungen im Bauwesen und angespannter Budgetsituation wurden die Erhaltungsmittel laufend erhöht und zahlreiche Sanierungsprojekte umgesetzt. Der Bedarf bleibt aber hoch.“

Zu wenig Mittel
FPÖ will mit Radarstrafen Straßenbau finanzieren
28.02.2024

Der FPÖ-Politiker fordert seit Jahren, dass Strafgelder, die auf Landesstraßen eingehoben werden, den Ländern für die Straßenerhaltung zugutekommen. „Aktuell fließt dieses Geld aber an den Bund.“ Außerdem schlägt Steinkellner vor, die Einnahmen aus der Mineralölsteuer stärker in die Infrastruktur von Ländern und Gemeinden zu lenken. 

Robert Loy
Weil Mittel knapp sind
Raser sollen für die Sanierung von Straßen zahlen
Greifvogel gerettet
Wenn Uhu im Kamin steckt, braucht´s die Feuerwehr
Mit 1,64 Promille
Alko-Lenker (64) krachte mit Auto in Gastgarten
Opfer sogar gefilmt
Kind im Wald gequält: Mädchen-Bande vor Gericht
Krone Plus Logo
Hoffnung in Aflenz
Verkauf in Sicht: Pierer bestätigt Skigebiets-Deal
Folgen Sie uns auf