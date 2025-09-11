Wenn Uhu im Kamin steckt, braucht es die Feuerwehr

Eulenvögel lieben die Nacht – aber das war dann doch zu finster und eng! Ein Uhu hatte sich im oberösterreichischen Altmünster in einen Kamin verflogen und steckte im Ofenrohr fest. Die Feuerwehr musste für die Befreiung vorsichtige Gewalt anwenden.
„Wir mussten genau abwägen, wie wir vorgehen, damit das Tier nicht noch mehr Stress oder Verletzungen erleidet“, sagt Feuerwehrkommandant Christian Gruber. Denn man war zuerst unsicher, wie man den etwa zehn Kilogramm schweren Uhu aus seiner Zwangslage befreien soll.
Gemeinsam mit einem Tierarzt und der TRDÖ-Tierrettung OÖ legte man sich eine Strategie fest und weitete die Kamintür auf.
Wieder zurück in die Freiheit
Mit Spezialhandschuhen konnten die Helfer den Greifvogel aus seinem Gefängnis befreien und mit einem Käfig in die Wildtierstation Aurachtal bringen. Dort wird er ganz gesund gepflegt und dann wieder in die Freiheit entlassen.
