Am Wochenende kommt schon erste Herbststimmung auf

Das Wochenende hat in OÖ einiges zu bieten: Mit Freunden auf ein Achterl Wein treffen ist beim beliebten Weinfest in St. Magdalena möglich – mit einem großartigen Ausblick über Linz. Ein buntes Herbstfest findet samt Schuhplattlern und Volkstanzgruppen im Linzer Muldenzentrum statt, und beim Flohmarkt in Windhaag bei Freistadt können allerhand Kindersachen erworben werden.