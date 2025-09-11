Zum vierten Mal fiel Fluss heuer schon trocken

Bis Ende Dezember gibt´s Baustelle

„Die Linz AG hat sofort reagiert und den Stau angepasst. Da kam das Wasser zurück in die Krems“, sagt Sandmayr, der betont, dass die Linz AG sich genau an Behörden-Vorschriften hält, aber bezweifelt, ob die Vorgaben den Ansprüchen genügen. Wieder sind Tausende Fische verendet, wer für den Schaden aufkommt, ist noch ungeklärt. Bei der Linz AG verweist man – wie bei den Vorfällen zuvor – darauf, dass Vorgaben eingehalten werden, es „keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Sanierung des Oberwasserkanals und dem Trockenfallen der Krems besteht“, aber man mit den Fischereiberechtigten kooperiert: „Die Klärung der Ursache für das Trockenfallen der Krems und die Beurteilung der hydrologischen Situation der Krems liegen auch im Interesse der Linz AG. Deshalb unterstützt die Linz AG selbstverständlich alle weiterführenden Untersuchungen und weiterführenden hydrologischen Betrachtungen.“

Ende Dezember soll die Baustelle fertig sein, dann dürfte es keine Probleme mehr geben.