FPÖ will mit Radarstrafen Straßenbau finanzieren

Das Geld für die Erhaltung und den Neubau von Straßen ist immer knapp - und so kommt es, dass der freiheitliche Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner eine scharfe Ansage Richtung Wien macht: In unserem Bundesland eingenommene Strafgelder (etwa von Schnellfahrern) sollen in Oberösterreich bleiben und hier in den Straßenbau investiert werden.