Mutter überlebt dramatischen Absturz bei Wanderung

20 Meter abgerutscht

Die Familie war am Tauernhöhenweg von der Duisburger Hütte in Richtung Hagener Hütte unterwegs. Oberhalb der Geißlwand auf rund 2450 Metern Seehöhe verlor die 46-Jährige auf dem nassen Steig das Gleichgewicht. Sie rutschte etwa 20 Meter über steiles Gelände ab und konnte sich im letzten Moment retten: Vor einem senkrechten Felsabbruch hielt sich die Mutter noch rechtzeitig fest. Bei dem Absturz erlitt sie schwere Verletzungen an beiden Beinen