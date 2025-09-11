Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwieriger Einsatz

Mutter überlebt dramatischen Absturz bei Wanderung

Kärnten
11.09.2025 06:32
23 Einsatzkräfte der Bergrettung Mallnitz und Fragant standen im Einsatz.
23 Einsatzkräfte der Bergrettung Mallnitz und Fragant standen im Einsatz.(Bild: ÖBRD, Krone KREATIV)

Eine 46-jährige Wanderin aus Deutschland rutschte in den Hohen Tauern rund 20 Meter ab und überlebte nur knapp. Eine groß angelegte und gefährliche Rettungsaktion brachte sie schließlich in Sicherheit.

0 Kommentare

Ein Familienausflug endete für eine 46-Jährige fast tödlich. Die Deutsche war mit ihrer zwölfjährigen Tochter und ihrem 43-jährigen Ehemann zu einer mehrtägigen Wanderung in den Hohen Tauern aufgebrochen. Am Donnerstag gegen 13 Uhr ereignete sich dann der dramatische Unfall.

20 Meter abgerutscht
Die Familie war am Tauernhöhenweg von der Duisburger Hütte in Richtung Hagener Hütte unterwegs. Oberhalb der Geißlwand auf rund 2450 Metern Seehöhe verlor die 46-Jährige auf dem nassen Steig das Gleichgewicht. Sie rutschte etwa 20 Meter über steiles Gelände ab und konnte sich im letzten Moment retten: Vor einem senkrechten Felsabbruch hielt sich die Mutter noch rechtzeitig fest. Bei dem Absturz erlitt sie schwere Verletzungen an beiden Beinen

„Vom Ehemann wurde sofort via Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt“, so die Polizei. Während sich insgesamt 23 Bergretter der Ortsstellen Mallnitz und Fragant sowie neun Spezialisten der Alpinpolizei Spittal/Drau und der Notarzt auf den Weg zur Unglücksstelle machten, startete auch der Polizeihubschrauber zu einem Anflugversuch. 

Schlechtwetter verhinderte Hubschrauber-Einsatz
Aufgrund des schlechten Wetters mussten die Einsatzkräfte den schweren Aufstieg zur Unfallstelle größtenteils zu Fuß bewältigen. „Der Polizeihubschrauber stand zwar im Einsatz, musste aber einen Rettungsversuch wegen des Schlechtwetters abbrechen“, schildert die Polizei den schwierigen Einsatz.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Verunfallte zu finden und noch vor Ort medizinisch zu versorgen. Unter schwierigsten Bedingungen konnte die 46-Jährige geborgen werden. Die Mutter wurde anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Deutschland
Polizei
AbsturzRettungsaktionMutterFamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.960 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
116.260 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
98.378 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1737 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1575 mal kommentiert
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1537 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Mehr Kärnten
Atzensberger Alm
Florianis im Einsatz: Almhütte steht in Vollbrand
Schwieriger Einsatz
Mutter überlebt dramatischen Absturz bei Wanderung
Krone Plus Logo
Attacke in Villach
Terroralarm: Anschlagspläne in Haft geschmiedet
Krone Plus Logo
Nach nur zehn Tagen
Neuzugang kehrt Violett schon wieder den Rücken zu
Raub im Laufhaus
Er kam zu schnell: Freier wollte sein Geld zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf