Florianis im Einsatz: Almhütte steht in Vollbrand

Auf die Atzensberger Alm mussten unzählige Florianis zu einem Vollbrand einer Almhütte ausrücken – der Einsatz läuft derzeit noch.
Am Mittwoch um 23.32 schrillten die Sirenen in Rennweg: „Bei der ursprünglichen Einsatzmeldung handelte es sich um einen Brand im Bereich Frankenberg. Die ersten Einsatzkräfte fuhren daher dieses Gebiet an“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg.
Vor Ort konnte jedoch kein Feuerschein festgestellt werden, woraufhin parallel weitere Kräfte zum Atzensberg entsandt wurden. Aufgrund tief hängender Wolken gestaltete sich die genaue Lokalisierung zunächst schwierig.
Tanklöschfahrzeuge wurden nachalarmiert
„Hoch über Rennweg auf der Atzensberger Alm auf 1885 m Seehöhe unterhalb des Kramerbichl wurde schließlich eine Almhütte erkundet, welche bereits in Vollbrand stand“, so die Florianis. Sofort wurden alle alarmierten Feuerwehren nachgezogen und für Lösch-, Lotsen- und Pumpdienste eingeteilt. Da in der exponierten Lage keine direkte Löschwasserversorgung vorhanden war, wurden bereits auf der Anfahrt zusätzliche Tanklöschfahrzeuge (TLF) nachalarmiert.
Mit den ersten verfügbaren Tankfüllungen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Nachbarobjekte sowie auf das umliegende Wald- und Almgebiet verhindert werden. Ein Pendelverkehr wurde eingerichtet, um Wasser über die nächstgelegenen Entnahmestellen, rund fünf Kilometer entfernt über Forststraßen, heranzuführen. Im weiteren Verlauf wurde mit Tanklöschfahrzeugen im koordinierten Takt Wasser auf den Berg gebracht, um den Objektschutz weiter aufrechtzuerhalten.
Einsatz läuft derzeit noch
„Bei der im Brand stehenden Hütte konnte der teils starke Funkenflug niedergeschlagen werden, jedoch war ein Ablöschen vorerst nicht möglich.Mit Errichtung eines Faltbehälters als Löschwasserdepot und abklingender Brandintensität konnte schließlich mehr Wasser beim Brandobjekt eingesetzt werden“, so die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg. Derzeit stehen noch unzählige Florianis bei Nachlöscharbeiten im Einsatz. Bei den Löscharbeiten kämpfte neben der FF Rennweg am Katschberg auch die FF Kremsbrücke, die FF Eisentratten sowie die FF Gmünd gegen die Flammen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.