Florianis im Einsatz: Almhütte steht in Vollbrand

Einsatz läuft derzeit noch

„Bei der im Brand stehenden Hütte konnte der teils starke Funkenflug niedergeschlagen werden, jedoch war ein Ablöschen vorerst nicht möglich.Mit Errichtung eines Faltbehälters als Löschwasserdepot und abklingender Brandintensität konnte schließlich mehr Wasser beim Brandobjekt eingesetzt werden“, so die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg. Derzeit stehen noch unzählige Florianis bei Nachlöscharbeiten im Einsatz. Bei den Löscharbeiten kämpfte neben der FF Rennweg am Katschberg auch die FF Kremsbrücke, die FF Eisentratten sowie die FF Gmünd gegen die Flammen.