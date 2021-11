S34 für St. Pölten wird zur „Sparschnellstraße“

Wer in Schwechat auf die S1 auffährt, kann in Korneuburg nicht wieder von der S1 abfahren. Dazwischen fehlt der Lobau-Tunnel, der den „Ring um Wien“ erst komplett gemacht hätte. Doch das umstrittene Projekt wurde jetzt begraben. Und das sehr zur Freude der Naturschützer - und zum Ärger ihrer natürlichen Feinde, der Autopendler. Auch das Pendel der politischen Reaktionen schlägt in beide Richtungen aus.