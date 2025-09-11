Rinder bei Traktorunfall aus Anhänger geschleudert

Nahe der Karneralm in Salzburg ist am Mittwoch ein Traktor samt Anhänger umgekippt. In dem waren ausgerechnet Tiere, als das Gefährt einen Hang abstürzte.
Ein Traktor ist am Mittwochvormittag nahe der Karneralm von einer Forststraße über eine Böschung gestürzt und umgekippt. Der Traktor hatte einen Anhänger, in dem Rinder waren. Sie wurden bei dem Unfall aus dem Anhänger geschleudert.
Die Feuerwehren Ramingstein und Tamsweg sorgten zunächst dafür, dass das Fahrzeug und der Anhänger nicht weiter abrutschen konnten.
Es gelang den Einsatzkräften, Anhänger und Traktor zu bergen. Als Unfallursache wird laut Feuerwehr ein technischer Defekt am Traktor vermutet.
Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden. Dem Landwirt gelang es, die Tiere nach dem Unfall wieder einzufangen.
Kommentare
