„Wir haben einen sehr schlechten Sommer gehabt“

Einen erfreulichen August hat es in St. Michael im Lungau gegeben. „Bis zum 20. war es bei uns noch sehr gut“, sagt Bademeister Karl Pfeifenberger. Danach sei es aber auf mehr als 1000 Metern Seehöhe schon zu kalt geworden – im Lungau nicht ungewöhnlich. „Super war bei uns auch der Juni – der Juli aber zum Vergessen“, so der Bademeister.