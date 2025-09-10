Vorteilswelt
SFV-Landescup

Titelverteidiger verabschiedet sich früh aus Cup

Salzburg
10.09.2025 21:43
Florian Klausner und der FC Pinzgau sind aus dem Landescup ausgeschieden.
Florian Klausner und der FC Pinzgau sind aus dem Landescup ausgeschieden.(Bild: Tröster Andreas)

Der Titelverteidiger ist raus! FC Pinzgau Saalfelden ist aus dem Landescup gegen Wals-Grünau ausgeschieden. Kuchl, Seekirchen und Bischofshofen setzten sich locker durch.

0 Kommentare

Die vierte Runde des Landescups hatte keine Sensationen zu bieten. Mittwoch setzte sich stets das höherklassige Team durch. Salzburgligist Puch fertigte Mauterndorf (2. Klasse Süd) souverän 4:0 ab, Westligist Kuchl hatte gegen Grödig keine Probleme, bezwang den Viertligisten 4:1. „Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt,“, meinte Kuchl-Trainer Tom Hofer, der nach einem Sturz mit der Vespa am Dienstagabend mit Schürfungen und Prellungen daheim bleiben musste.

Auch sein kommender Liga-Gegner Seekirchen meisterte die Hürde im Landescup, schlug Bramberg 3:1.

Im Westliga-Duell zwischen Wals-Grünau und FC Pinzgau schossen die Flachgauer den Titelverteidiger raus. Das Heimteam gewann klar mit 4:0. „War eine geile Partie. Jeder wollte ein paar Prozente drauflegen, dann haben wir das Spiel am Ende total unter Kontrolle gehabt“, sagte Nemanja Zikic, einer der Torschützen.

Salzburg

