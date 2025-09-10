Titelverteidiger verabschiedet sich früh aus Cup

Die vierte Runde des Landescups hatte keine Sensationen zu bieten. Mittwoch setzte sich stets das höherklassige Team durch. Salzburgligist Puch fertigte Mauterndorf (2. Klasse Süd) souverän 4:0 ab, Westligist Kuchl hatte gegen Grödig keine Probleme, bezwang den Viertligisten 4:1. „Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt,“, meinte Kuchl-Trainer Tom Hofer, der nach einem Sturz mit der Vespa am Dienstagabend mit Schürfungen und Prellungen daheim bleiben musste.