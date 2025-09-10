Titelverteidiger verabschiedet sich früh aus Cup

Der Titelverteidiger ist raus! FC Pinzgau Saalfelden ist aus dem Landescup gegen Wals-Grünau ausgeschieden. Kuchl, Seekirchen und Bischofshofen setzten sich locker durch.
Die vierte Runde des Landescups hatte keine Sensationen zu bieten. Mittwoch setzte sich stets das höherklassige Team durch. Salzburgligist Puch fertigte Mauterndorf (2. Klasse Süd) souverän 4:0 ab, Westligist Kuchl hatte gegen Grödig keine Probleme, bezwang den Viertligisten 4:1. „Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt,“, meinte Kuchl-Trainer Tom Hofer, der nach einem Sturz mit der Vespa am Dienstagabend mit Schürfungen und Prellungen daheim bleiben musste.
Auch sein kommender Liga-Gegner Seekirchen meisterte die Hürde im Landescup, schlug Bramberg 3:1.
Im Westliga-Duell zwischen Wals-Grünau und FC Pinzgau schossen die Flachgauer den Titelverteidiger raus. Das Heimteam gewann klar mit 4:0. „War eine geile Partie. Jeder wollte ein paar Prozente drauflegen, dann haben wir das Spiel am Ende total unter Kontrolle gehabt“, sagte Nemanja Zikic, einer der Torschützen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.