Mordverdacht erhärtet? Ex-Freundin liefert Details

Mehr als eineinhalb Jahre lang war völlig unklar, wer Stefan M. (52), in der Nacht zum 31. Mai 2023 in seiner Wohnung in einem der höchsten Wohnhäuser Salzburgs an der Gabelsbergerstraße, getötet haben könnte. Bis Anfang Jänner ein DNA-Treffer die Ermittler zu einem 35-jährigen Salzburger geführt hatte – dem nunmehr Mordverdächtigen. Bislang bestreitet der Verdächtige K. die Vorwürfe, er will das Opfer gar nicht gekannt haben.