Das ist die geheime Kraft unserer Bergkräuter

Mehr als Bio – die Kraft der Höhe

Warum sind Bergkräuter so besonders? „Sie sind stärkerer Witterung ausgesetzt, wachsen langsamer und entwickeln dadurch intensivere Aromen und Wirkstoffe. Sie sind mehr als Bio – sie sind echte Naturkraftpakete“, so Martina, die auch den psychologischen Aspekt betont: „Wer sich mit Kräutern beschäftigt, wird selbstbestimmter, denn man kann sich in vielen Bereichen selbst helfen – für die Gesundheit, für die Schönheit, für die Seele. Und man erlebt, wie nah Genuss und Heilung beieinanderliegen.“