Mbappe packt aus: „Fußball hätte mich angewidert“

„Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert.“ So tiefe Einblicke gewährt Real-Superstar Kylian Mbappé selten! In einem Interview mit der französischen Sportzeitung „L’Équipe“ spricht er offen über seine ersten zehn Jahre als Profi und über die Schattenseiten des Fußballgeschäfts.
Auf die Frage, ob Geld alles zerstören könne, antwortete Mbappé: „Ja, das kann es. Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man. Es gibt Menschen, die nicht sehen, dass sich dein Leben verändert – sie wollen das Bild von dir als Kind bewahren, als du noch bei ihnen warst ... Aber du bist nicht mehr derselbe. Du hast Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, einen Job und Rechenschaft abzulegen.“
„Wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte …“
Der Ex-PSG-Star betonte: „Ich bin Fatalist, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht, was das Leben betrifft. Das Leben ist großartig. Fußball ist, wie er ist. Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, nur eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert.“
Psychische Probleme
Dazu passt: Im November 2024 fehlte er laut „L‘Equipe“ bei den Länderspielen der französischen Nationalmannschaft, weil er „seit mehreren Monaten „psychische Probleme“ gehabt habe und „emotional am Boden zerstört“ gewesen sei.
„Würde meinem Kind niemals empfehlen, in die Fußball-Welt einzusteigen“
Auch Persönliches sprach der 26-Jährige an. Auf die Frage nach eigenen Kindern sagte er: „Hoffentlich ja. Aber ich glaube, leider wird ein Ball nie weit weg sein ... Auf jeden Fall würde ich meinem Kind niemals empfehlen, in die Welt des Fußballs einzusteigen.“
Klare Worte, die zeigen, wie sehr Mbappé die Licht- und Schattenseiten seines Sports erlebt. Trotz schwieriger Phasen erzielte er in seiner ersten Real-Saison 44 Tore in 59 Spielen und will nun weiter Vollgas geben. Mit drei Siegen und drei Treffern zum Liga-Auftakt ist der Anfang gemacht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.