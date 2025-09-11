Mbappe packt aus: „Fußball hätte mich angewidert“

„Wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte …“

Der Ex-PSG-Star betonte: „Ich bin Fatalist, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht, was das Leben betrifft. Das Leben ist großartig. Fußball ist, wie er ist. Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, nur eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert.“